Казахстанец сжег несколько авто и избежал наказания

В Шуском районном суде Жамбылской области рассмотрели уголовное дело в отношении работника автосервиса по факту неосторожного уничтожения/повреждения чужого имущества, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе суда 9 сентября рассказали суть дела.

"В январе 2025 года подсудимый арендовал один бокс центра технического ремонта в г. Шу, и не соблюдал требования пожарной безопасности при проведении сварочных работ. В результате в кабине одной из машин произошел пожар, который быстро распространился по всему боксу, перешел на другие боксы и повредил несколько автомобилей и оборудование. В результате пожара семерым потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму более 46 млн тенге", – сказано в сообщении.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Потерпевшие сначала предъявили гражданские иски на общую сумму более 57 млн тенге, но позже обратились с заявлением оставить иски без рассмотрения.

Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. С применением амнистии он освобожден от отбывания наказания.

Приговор не вступил в законную силу.

В день пожара в Министерстве по чрезвычайным происшествиям сообщали, что в указанном СТО чуть не произошел взрыв – вовремя вынесли кислородные баллоны. Площадь возгорания составила 150 кв. м. Было уничтожено четыре легковых авто и один микроавтобус.

В в СКО в селе девятилетний мальчик баловался с зажигалкой и спалил сарай.