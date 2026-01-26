Пенсионер спалил два авто полицейских в Семее: названа интересная причина

Историю с поджогом двух машин сотрудников полиции в Семее активно обсуждают в Казнете. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай немного рассказали предысторию и вероятную причину "обиды" поджигателя, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным правоохранителей, 25 января 2026 года участковыми инспекторами в микрорайоне Юность был выявлен 66-летний ранее судимый местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

"Мужчина имел неопрятный внешний вид, нарушал общественный порядок и проявлял агрессивное, неадекватное поведение", – уточнили в ведомстве.

Его доставили в участковый пункт полиции и составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Уже после оформления материалов мужчина был передан родственникам и отпущен.

Однако, не согласившись с действиями полиции, мужчина умышленно облил бензином и поджег два автомобиля, принадлежащие участковым инспекторам, припаркованных возле пункта.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, водворен в изолятор временного содержания и признал свою вину. В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения в виде содержания под стражей". Пресс-служба ДП области Абай

Следствие продолжается. Теперь действия мужчины будут оценены в соответствии с требованиями действующего законодательства.