На юге Казахстана ребенок стал свидетелем убийства матери и бабушки

В Казнете распространяют шокирующую информацию об убийстве двух женщин, произошедшем на глазах у ребенка. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Кызылординской области рассказали Zakon.kz о произошедшем.

Известно, что трагедия развернулась в Кызылорде 8 января 2026 года.

По данным из соцсетей, мальчик, которому удалось выжить, написал другу в WhatsApp, что бабушка уже убита, а маму убивают прямо сейчас. Для достоверности подросток отправил фото с окровавленным лицом.

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Кызылординской области подтвердили информацию.

В ведомстве заявили, что в ночь на 8 января в результате ножевых ранений скончались жительница Кызылорды и ее 34-летняя дочь:

"О происшествии в полицию сообщили соседи погибших. Незамедлительно прибывший экипаж патрульной полиции задержал подозреваемого на месте преступления".

Задержанным, как уточнили стражи порядка, оказался сосед потерпевших.

"По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания". Пресс-служба ДП Кызылординской области

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В заключительной части также сказано, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит:

"Ход досудебного расследования находится на контроле руководства Департамента полиции".

Ранее мы рассказывали о загадочном исчезновении семьи в Атырауской области. Напомним, семья из четырех человек пропала осенью 2025 года. Заявление в полицию о пропаже родственники написали лишь в декабре. 6 января 2026 года были обнаружены тела пропавших супругов.

Материал по теме Исчезновение и убийство супругов в Атырауской области: опубликована ориентировка на подозреваемого

Поиски их детей продолжаются.