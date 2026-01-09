На юге Казахстана ребенок стал свидетелем убийства матери и бабушки
Известно, что трагедия развернулась в Кызылорде 8 января 2026 года.
По данным из соцсетей, мальчик, которому удалось выжить, написал другу в WhatsApp, что бабушка уже убита, а маму убивают прямо сейчас. Для достоверности подросток отправил фото с окровавленным лицом.
На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Кызылординской области подтвердили информацию.
В ведомстве заявили, что в ночь на 8 января в результате ножевых ранений скончались жительница Кызылорды и ее 34-летняя дочь:
"О происшествии в полицию сообщили соседи погибших. Незамедлительно прибывший экипаж патрульной полиции задержал подозреваемого на месте преступления".
Задержанным, как уточнили стражи порядка, оказался сосед потерпевших.
"По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП Кызылординской области
Обстоятельства произошедшего выясняются.
В заключительной части также сказано, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит:
"Ход досудебного расследования находится на контроле руководства Департамента полиции".
Ранее мы рассказывали о загадочном исчезновении семьи в Атырауской области. Напомним, семья из четырех человек пропала осенью 2025 года. Заявление в полицию о пропаже родственники написали лишь в декабре. 6 января 2026 года были обнаружены тела пропавших супругов.
Материал по теме
Поиски их детей продолжаются.