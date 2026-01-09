#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
508.91
594.36
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
508.91
594.36
6.33
Происшествия

На юге Казахстана ребенок стал свидетелем убийства матери и бабушки

Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 14:06 Фото: freepik
В Казнете распространяют шокирующую информацию об убийстве двух женщин, произошедшем на глазах у ребенка. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Кызылординской области рассказали Zakon.kz о произошедшем.

Известно, что трагедия развернулась в Кызылорде 8 января 2026 года.

По данным из соцсетей, мальчик, которому удалось выжить, написал другу в WhatsApp, что бабушка уже убита, а маму убивают прямо сейчас. Для достоверности подросток отправил фото с окровавленным лицом.

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Кызылординской области подтвердили информацию.

В ведомстве заявили, что в ночь на 8 января в результате ножевых ранений скончались жительница Кызылорды и ее 34-летняя дочь:

"О происшествии в полицию сообщили соседи погибших. Незамедлительно прибывший экипаж патрульной полиции задержал подозреваемого на месте преступления".

Задержанным, как уточнили стражи порядка, оказался сосед потерпевших.

"По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП Кызылординской области

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В заключительной части также сказано, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит:

"Ход досудебного расследования находится на контроле руководства Департамента полиции".

Ранее мы рассказывали о загадочном исчезновении семьи в Атырауской области. Напомним, семья из четырех человек пропала осенью 2025 года. Заявление в полицию о пропаже родственники написали лишь в декабре. 6 января 2026 года были обнаружены тела пропавших супругов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 14:06
Исчезновение и убийство супругов в Атырауской области: опубликована ориентировка на подозреваемого

Поиски их детей продолжаются.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Подростка из Актобе подозревают в убийстве матери
16:30, 03 декабря 2025
Подростка из Актобе подозревают в убийстве матери
На рейсе из Гуанчжоу в Алматы скончалась пассажирка
09:48, 12 декабря 2025
На рейсе из Гуанчжоу в Алматы скончалась пассажирка
В Караганде – ЧП: в опорном пункте нашли тело женщины и полицейского без сознания
10:29, 01 октября 2025
В Караганде – ЧП: в опорном пункте нашли тело женщины и полицейского без сознания
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: