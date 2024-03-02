Автомобиль с ребенком и двумя взрослыми застрял на трассе Жанаозен – Актау

Фото: пресс-служба МЧС РК

За прошедшие сутки по трассе Жанаозен – Актау, примерно в 30 км, застрял автомобиль, внутри находились двое взрослых и один ребенок, сообщает Zakon.kz.

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