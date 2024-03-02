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Законодательство РК

Автомобиль с ребенком и двумя взрослыми застрял на трассе Жанаозен – Актау

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 19:12 Фото: пресс-служба МЧС РК
За прошедшие сутки по трассе Жанаозен – Актау, примерно в 30 км, застрял автомобиль, внутри находились двое взрослых и один ребенок, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, благодаря оперативным действиям спасателей автомобиль вывезли в безопасное место.

Отмечается, что медицинская помощь людям не требовалась.

Ранее "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по Казахстану на воскресенье, 3 марта. По прогнозам синоптиков, опасные погодные явления ожидаются в столице и шести регионах страны.

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Елена Беляева
МЧС РК Актау Жанаозен
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