Туристке грозит тюремный срок и огромный штраф на Тайване за смыв хомяков в унитаз

27-летняя жительница Таиланда по имени Санни сняла на видео, как смыла в унитаз 10 хомяков. Ролик вызвал возмущение в соцсетях Тайваня, сообщает Zakon.kz.

По информации Thaiger, подозреваемую бросил парень и попросил покинуть его квартиру. Санни отказалась съезжать, и на следующий день полиция задержала ее за просроченную визу на два года и нелегальную работу – по документам она въехала в страну как турист.

Как уточняется, тогда бывший парень и рассказал стражам порядка, что его девушка избавилась от всех их хомяков, снимая каждую "смывку" на камеру. Первоначально полиция сконцентрировалась на нарушении миграционного законодательства, но после того как ролики разлетелись по соцсетям, к делу подключились защитники животных.

По словам самой подозреваемой, она "не хотела, чтобы ее бывший кормил грызунов змеям". Однако прокуроры отмечают, что никакого раскаяния она не проявила – на допросах девушка вела себя вызывающе и постоянно придумывала отговорки.

Теперь ей грозит до двух лет тюрьмы и штраф до 66 тыс. долларов (более 35,6 млн тенге) за жестокое обращение с животными. Дополнительно ей могут добавить наказание за публикацию сцен насилия в интернете. Пока суд не вынес вердикта, но пользователи соцсетей уже прозвали ее "самой ненавистной женщиной Тайваня".

