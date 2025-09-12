#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Мир

Туристке грозит тюремный срок и огромный штраф на Тайване за смыв хомяков в унитаз

туристку судят за утопленных хомяков, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 18:58 Фото: pixabay
27-летняя жительница Таиланда по имени Санни сняла на видео, как смыла в унитаз 10 хомяков. Ролик вызвал возмущение в соцсетях Тайваня, сообщает Zakon.kz.

По информации Thaiger, подозреваемую бросил парень и попросил покинуть его квартиру. Санни отказалась съезжать, и на следующий день полиция задержала ее за просроченную визу на два года и нелегальную работу – по документам она въехала в страну как турист.

Как уточняется, тогда бывший парень и рассказал стражам порядка, что его девушка избавилась от всех их хомяков, снимая каждую "смывку" на камеру. Первоначально полиция сконцентрировалась на нарушении миграционного законодательства, но после того как ролики разлетелись по соцсетям, к делу подключились защитники животных.

По словам самой подозреваемой, она "не хотела, чтобы ее бывший кормил грызунов змеям". Однако прокуроры отмечают, что никакого раскаяния она не проявила – на допросах девушка вела себя вызывающе и постоянно придумывала отговорки.

Теперь ей грозит до двух лет тюрьмы и штраф до 66 тыс. долларов (более 35,6 млн тенге) за жестокое обращение с животными. Дополнительно ей могут добавить наказание за публикацию сцен насилия в интернете. Пока суд не вынес вердикта, но пользователи соцсетей уже прозвали ее "самой ненавистной женщиной Тайваня".

Ранее житель ВКО волочил собаку по улицам, привязав ее цепью к машине. Очевидцы засняли действия водителя и обратились в полицию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Трагедия на Эльбрусе: авария на канатной дороге привела к гибели людей
Мир
19:20, Сегодня
Трагедия на Эльбрусе: авария на канатной дороге привела к гибели людей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: