Украшение стало ловушкой для карагандинки

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Караганде кольцо сильно сдавило палец 40-летней женщины. Она пыталась его снять самостоятельно, но не смогла и обратилась за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

На вызов оперативно прибыли спасатели МЧС и с помощью слесарных инструментов аккуратно сняли кольцо с опухшего пальца. Спасатели напоминают: если снять кольцо не получается, не стоит рисковать здоровьем — лучше обратиться за квалифицированной помощью. Ранее сообщалось, что примерка кольца закончилась визитом спасателей в Алматы.

