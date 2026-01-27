После ДТП в элитном квадрате Алматы пострадали три человека

В Алматы напротив ЖК Esentai city по ул. Каппарова столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль BMW X4 двигался по ул. Каппарова в южном направлении. Навстречу ему ехал автомобиль Lada Granta. По предварительной версии, водитель BMW стал совершать левый поворот для въезда во двор ЖК Esentai city.

Фото: Zakon.kz

Водитель Lada Granta, видимо, не ожидая такого маневра также вывернул руль в сторону. Однако разъехаться у них не получилось, в результате чего произошло жесткое лобовое столкновение. В итоге, два неуправляемых автомобиля разлетелись в разные стороны.

Фото: Zakon.kz

От силы удара BMW развернуло и унесло в обратном направлении, а Lada вслед за ним через полосу встречного движения врезается в припаркованный автомобиль Toyota Camry и сносит его на несколько метров с припаркованного места.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадали три человека. Это водитель Lada Granta, а также водитель и пассажир BMW X4. Все трое госпитализированы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия сотрудник дорожной полиции разбирается с обстоятельствами ДТП без его участников.

Фото: Zakon.kz

