Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Алматы из-за упавшего ноутбука

Ночью 5 марта в Алматы на пересечении улиц Сатпаева-Манаса произошло ДТП. В момент происшествия автомобиль Hyundai Elantra двигался по Манаса в южном направлении и сворачивал на улицу Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

По словам участника аварии, когда он совершал правый поворот, у него с панели упал ноутбук.

Фото: Zakon.kz

Водитель потянулся за ним, а автомобиль продолжил поворачивать.

Фото: Zakon.kz

В итоге машина на полном ходу заскочила на бордюр, проехала между деревьями, пересекла тротуар, на котором поздней ночью никого не оказалось.

Фото: Zakon.kz

После этого автомобиль на полном ходу врезался в лестницу к пристройке здания.

Фото: Zakon.kz

От мощного удара заднюю часть автомобиля подкинуло и закинуло на дерево.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадали четыре человека. Всех их госпитализировали. Среди пострадавших – водитель и трое его пассажиров.

Фото: Zakon.kz

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, а также службы спасения города Алматы, которые извлекают застрявший между деревом и лестницей автомобиль, освобождая тротуар.

