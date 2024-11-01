Казахстанец заявил о коррупции в суде и отправился под арест

В городе Конаеве мужчина во время судебного заседания прилюдно оскорбил судью. Этот случай рассмотрели в адмсуде и нарушителя арестовали, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Алматинского областного суда, мужчина, являясь ответчиком по гражданскому делу об освобождении земельного участка (снос незаконных строений), во время выездного судебного заседания назвал председательствующего судью коррупционером, обвинив в лоббировании интересов истца.

"На неоднократные замечания судьи К. не реагировал, повышал голос и препятствовал проведению судебного заседания. В связи с этим старшим судебным приставом был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.653 КоАП", – сказано в сообщении.

Дело по факту неуважения к суду рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Конаева.

"В суде правонарушитель не признал вину и просил ограничиться замечанием. Факт правонарушения подтвержден протоколом об административном правонарушении, видеозаписью и другими доказательствами. Санкция ч.1 ст.653 КоАП предусматривает предупреждение либо штраф в 20 МРП либо административный арест до пяти суток", – объяснили в суде.

В итоге мужчина признан виновным и ему назначено наказание арест на пять суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Похожий случай произошел в Туркестанской области. Там женщина в социальной сети Fаcebook обвинила директора школы в коррупции. В ответ директор подала на нее в суд. Постановлением суда женщину признали виновной и оштрафовали на 465 192 тенге.