Происшествия

В Кызылорде женщина ударила медика и получила год ограничения свободы

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 19:29 Фото: pixabay
Суд №2 города Кызылорды рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, которая ударила медицинского работника. По материалам дела, женщина зашла во врачебный кабинет вне очереди. Когда потерпевшая сделала ей замечание, между ними возник конфликт, сообщает Zakon.kz.

В ходе ссоры подсудимая схватила медработника за воротник и ударила ее кулаком, причинив легкий вред здоровью. Инцидент вызвал у сотрудников амбулатории и свидетелей сильное возмущение и обеспокоенность безопасностью на рабочем месте, рассказали в пресс-службе суда.

"По решению суда подсудимая признана виновной по п. 2 ч. 2 ст. 108-1 УК РК "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Уголовный кодекс добавлена новая статья "Угроза или применение насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортного средства скорой медицинской помощи".

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
