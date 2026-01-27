#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.79
595.07
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.79
595.07
6.56
Происшествия

Арестована 28-летняя женщина, жестоко избившая своего ребенка в области Жетысу

Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 11:24 Фото: freepik
В области Жетысу арестовали мать, которая жестоко избила своего малолетнего ребенка, привязав к отопительной батарее, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 27 января 2026 года, проинформировали в пресс-службе департамента полиции (ДП) региона:

"По факту нанесения матерью телесных повреждений своему малолетнему сыну, имевшего место в Жаркенте Панфиловского района, зарегистрировано и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 110 ("Истязание") УК РК. На время следствия суд санкционировал арест подозреваемой".

Отметим, что женщине грозит лишение свободы от 4 до 7 лет.

"В рамках досудебного расследования проводятся необходимые следственные действия. Назначены соответствующие судебные экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая экспертиза на подозреваемую. Заключение эксперта пока не готово. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное решение будет принято после получения результатов экспертиз и завершения следственных действий. В соответствии со ст. 201 УПК РК сведения досудебного расследования разглашению не подлежат", – добавили в пресс-службе ДП области Жетысу.

Ранее мы писали о страшном инциденте, который произошел в Жаркенте, – мать жестоко избила малолетнего мальчика, который был привязан к отопительной батарее. Судя по распространившемуся в соцсетях видео, в комнате находились и другие дети. 18 января 2026 года в Департаменте полиции области Жетысу рассказали, что женщину доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело.

Впечатлительных читателей просим воздержаться от просмотра видео, так как оно содержит сцены домашнего насилия.

19 января в Комитете по охране прав детей Минпросвещения РК сообщили, что дети находятся в безопасном месте, пострадавшему ребенку была оказана необходимая медпомощь. Отмечалось, что органами опеки и попечительства будет рассмотрен вопрос о лишении женщины родительских прав, ситуация находится на контроле регионального уполномоченного по правам ребенка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Привязала к батарее и избила ребенка: полиция задержала 28-летнюю казахстанку
05:25, 19 января 2026
Привязала к батарее и избила ребенка: полиция задержала 28-летнюю казахстанку
Жестокое избиение женщины в Карагандинской области: мужчину арестовали на 15 суток
21:40, 05 апреля 2024
Жестокое избиение женщины в Карагандинской области: мужчину арестовали на 15 суток
В Таразе женщину жестоко избили и пытались затолкать в машину
14:22, 20 мая 2024
В Таразе женщину жестоко избили и пытались затолкать в машину
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: