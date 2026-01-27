Арестована 28-летняя женщина, жестоко избившая своего ребенка в области Жетысу

В области Жетысу арестовали мать, которая жестоко избила своего малолетнего ребенка, привязав к отопительной батарее, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 27 января 2026 года, проинформировали в пресс-службе департамента полиции (ДП) региона:

"По факту нанесения матерью телесных повреждений своему малолетнему сыну, имевшего место в Жаркенте Панфиловского района, зарегистрировано и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 110 ("Истязание") УК РК. На время следствия суд санкционировал арест подозреваемой".

Отметим, что женщине грозит лишение свободы от 4 до 7 лет.

"В рамках досудебного расследования проводятся необходимые следственные действия. Назначены соответствующие судебные экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая экспертиза на подозреваемую. Заключение эксперта пока не готово. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное решение будет принято после получения результатов экспертиз и завершения следственных действий. В соответствии со ст. 201 УПК РК сведения досудебного расследования разглашению не подлежат", – добавили в пресс-службе ДП области Жетысу.

Ранее мы писали о страшном инциденте, который произошел в Жаркенте, – мать жестоко избила малолетнего мальчика, который был привязан к отопительной батарее. Судя по распространившемуся в соцсетях видео, в комнате находились и другие дети. 18 января 2026 года в Департаменте полиции области Жетысу рассказали, что женщину доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело.

Впечатлительных читателей просим воздержаться от просмотра видео, так как оно содержит сцены домашнего насилия.

19 января в Комитете по охране прав детей Минпросвещения РК сообщили, что дети находятся в безопасном месте, пострадавшему ребенку была оказана необходимая медпомощь. Отмечалось, что органами опеки и попечительства будет рассмотрен вопрос о лишении женщины родительских прав, ситуация находится на контроле регионального уполномоченного по правам ребенка.