#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.79
595.07
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.79
595.07
6.56
Происшествия

Канал сбыта психотропных веществ накрыли в Актобе

Полиция , фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 19:17 Фото: polisia.kz
В сентябре 2025 года сотрудниками департамента полиции на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных вдоль железнодорожных путей в Актобе, был задержан 21-летний житель Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в полиции, задержанный планировал сбыт психотропных веществ в особо крупном размере.

"Противоправная деятельность осуществлялась бесконтактным способом путем размещения закладок с использованием интернет-мессенджера Telegram. Согласно заключению судебной экспертизы, изъятое вещество является психотропным средством синтетического происхождения мефедрон общей массой 20 гр.", – уточнили стражи порядка.

По данному факту проведено досудебное расследование. В январе приговором суда №2 города Актобе злоумышленник признан виновным и осужден к 7 годам лишения свободы.

Ранее МВД предупредило о новой схеме мошенничества под видом "Казахтелекома".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
"Сотрудник Антикора" задержан в Актобе
19:50, 16 мая 2025
"Сотрудник Антикора" задержан в Актобе
Полицейские задержали третьего подозреваемого в двойном убийстве в Арыси
22:26, 11 августа 2023
Полицейские задержали третьего подозреваемого в двойном убийстве в Арыси
Подозреваемого в насильственном преступлении нашли в Жамбылской области
22:04, 27 июля 2024
Подозреваемого в насильственном преступлении нашли в Жамбылской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: