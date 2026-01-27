Канал сбыта психотропных веществ накрыли в Актобе

В сентябре 2025 года сотрудниками департамента полиции на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных вдоль железнодорожных путей в Актобе, был задержан 21-летний житель Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в полиции, задержанный планировал сбыт психотропных веществ в особо крупном размере. "Противоправная деятельность осуществлялась бесконтактным способом путем размещения закладок с использованием интернет-мессенджера Telegram. Согласно заключению судебной экспертизы, изъятое вещество является психотропным средством синтетического происхождения мефедрон общей массой 20 гр.", – уточнили стражи порядка. По данному факту проведено досудебное расследование. В январе приговором суда №2 города Актобе злоумышленник признан виновным и осужден к 7 годам лишения свободы. Ранее МВД предупредило о новой схеме мошенничества под видом "Казахтелекома".

