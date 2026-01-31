#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
События

Канал сбыта краденых смартфонов раскрыли в Алматы

телефоны, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 12:12 Фото: polisia.kz
В Алматы сотрудники криминальной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину, подозреваемого в скупке и хранении похищенной техники, сообщает Zakon.kz.

Поводом для проведения оперативных мероприятий стало расследование кражи мобильного телефона, совершенной в одном из заведений города. В результате работы оперативников у подозреваемого был обнаружен и изъят похищенный смартфон, а также 30 мобильных телефонов различных марок и два планшета, происхождение которых в настоящее время проверяется, говорится в сообщении МВД.

По факту начато досудебное расследование по признакам скупки имущества, заведомо добытого преступным путем. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время полицейские ищут владельцев изъятой техники, а также проверяют возможную причастность задержанного к другим преступлениям имущественного характера.

"Скупка похищенного имущества является одним из ключевых звеньев в цепочке имущественных преступлений. Именно наличие таких “посредников” способствует росту краж. Работа по выявлению и пресечению деятельности скупщиков проводится на постоянной основе. Все изъятые мобильные устройства будут проверены, а их законные владельцы – установлены", – сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Асхат Даулетияров.

Ранее полиция накрыла склад с сотнями баллонов веселящего газа в Шымкенте.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
