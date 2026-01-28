Бой до конечной: почему в общественном транспорте вспыхивают конфликты

Время от времени в отечественных СМИ появляются заметки об очередных перепалках в автобусах. И ладно бы словесных. Порой споры за сиденье или форточку перерастают в рукопашные схватки, а то и поножовщину. Zakon.kz разбирался, каким маршрутом мы "доехали" до жизни такой.

Одинокий автобус останавливается на конечной и привычно распахивает двери для чуть разморенных долгой дорогой пассажиров. В теплое нутро дышит прохладой поздняя осень. От толпы покорно отчаливающих, сонных людей отделяется девиант. Он не намерен покидать салон и готов отстаивать свое право. Водитель оборачивается, смотрит на него усталым внимательным взглядом поверх плеча. Аккуратно напоминает – пора бы на выход. Но странный пассажир с этим не согласен. Он погружает руку в карман. В свете фонарей пространство разрезает ледяной металлический отблеск. Кажется, что он, этот пронзительный блик, перерубил даже провода звуков, поскольку улица за распахнутыми дверьми вдруг испуганно замолкает. Из сжатых до белизны костяшек пальцев грозно щерится лезвие.

Нет, это не отрывок из книги, а всего лишь зарисовка, вдохновленная обыкновенным рабочим днем обыкновенного водителя алматинского автобуса по имени Владимир. Упомянутый странный пассажир замахнулся на него ножом, а наш герой, пытаясь закрыться от удара, повредил палец. Сейчас сидит на больничном – уже два месяца как.

Позже его коллега, Егор, признается нам, что подобные ситуации имели место и в его биографии.

Тем не менее в "Алматыэлектротранс" случаи конфликтов в подвижном составе городского общественного транспорта назовут единичными, не носящими системный характер. Большинство поездок обходятся без инцидентов. Впрочем, это не означает, что компания закрывает глаза на ложки дегтя в бочках меда.

"ТОО "Алматыэлектротранс" реализует комплекс профилактических мер, направленных на обеспечение безопасности пассажиров и персонала. Подвижной состав оснащается системами видеонаблюдения и связи с диспетчерскими службами. Водители проходят регулярные инструктажи по действиям в нештатных и конфликтных ситуациях. Отработан алгоритм оперативного взаимодействия с экстренными службами. Особое внимание уделяется культуре обслуживания и стрессоустойчивости персонала. В целях обеспечения безопасности водительское место в подвижном составе отделено защитной кабиной и является труднодоступным для посторонних лиц. Такое решение направлено на минимизацию рисков вмешательства в управление транспортным средством и защиту водителя при возникновении нештатных или конфликтных ситуаций", – рассказали редакции.

К слову, об инструктажах. По регламенту водитель обязан:

не вступать в конфликт;

не провоцировать его эскалацию;

в корректной форме обратиться к агрессору с требованием прекратить противоправные действия;

обеспечить безопасность движения и пассажиров;

незамедлительно проинформировать диспетчерскую службу;

ожидать дальнейших указаний, включая вызов полиции или других экстренных служб.

В ряде случаев транспортное средство останавливается – так, чтобы не перекрыть движение.

Но что если нападают на самого водителя?

"При угрозе или нападении на водителя приоритетом является сохранение жизни и здоровья. Инструкции предусматривают немедленную передачу сигнала диспетчеру, при необходимости остановку транспортного средства в безопасном месте, отказ от любых ответных силовых действий, ожидание прибытия уполномоченных служб", – отвечают в "Алматыэлектротранс".

Нападающий вооружен?

"В случае выявления угрозы, связанной с возможным наличием у агрессора оружия, водитель действует исключительно в интересах безопасности пассажиров и сохранения жизни и здоровья людей. Согласно действующим инструкциям и международной практике в сфере общественного транспорта, водитель обязан незамедлительно проинформировать диспетчерскую службу о возникшей угрозе, остановить транспортное средство в безопасном месте, не создавая помех дорожному движению. Не вступать в конфронтацию и не предпринимать силовых действий, в корректной и спокойной форме предложить агрессору покинуть салон, открыв двери, если это позволяет снизить уровень угрозы и предотвратить причинение вреда пассажирам, действовать строго по указаниям диспетчера и ожидать прибытия правоохранительных органов".

И вот эти формулировки про "неприменение ответных действий", "корректность" и безмятежное "спокойствие" пред лицом куражащегося неадеквата наводят на невеселые мысли. Многие ведь встречали людей, любящих "отвести душу" на тех, кто в силу правил, регламентов, инструкций вынужден оставаться безответным.

По словам психолога Светланы Богатыревой, именно лица, так сказать, "при исполнении" – водители, таксисты, официанты, уборщики и т.д. – зачастую оказываются мишенью для чужих тумаков. Словесных или физических.

"Они как будто оказывают услугу, как будто в подчиненном, зависимом положении. На них это все и сливается", – объяснила специалист.

Плюс, если вернуться к автобусам, некоторую роль играет сборная солянка незнакомцев в тесном замкнутом пространстве.

На самом деле под куцым вершком транспортного зла прячется мощный корешок зла всеобъемлющего. Отравляющего каждый миллиметр – от "пробок" на дорогах до кухонь в домах. Психолог подчеркнула: сейчас уровень агрессии в обществе повышен в целом – это видно и среди детей, и среди взрослых. Мы имеем дело с общим агрессивным фоном. И конечно, можно сколько угодно винить в его возникновении нестабильность курса валют или крен мирового политического судна, которое так сложно вынести после прочтения миллионов тревожных заголовков. Однако...

"Мне как психологу важно отметить низкую саморегуляцию людей. Когда есть внутреннее напряжение, агрессивность, противоречия, очень важно, как человек с этим обходится, куда он сбрасывает это напряжение. А когда у человека низкий эмоциональный интеллект, он как справляется? С помощью алкоголя, ругани. Нужно заниматься саморегуляцией, своим эмоциональным состоянием, учиться подбирать позитивные копинг-стратегии (способы преодоления стресса. – Прим.). Возможно, обращаться к специалистам – сейчас масса возможностей, в том числе есть бесплатные варианты", – подытожила Светланы Богатырева.

Но это ж надо усилие приложить, верно? Не каждый согласится. А в Алматинской области меж тем только с начала года произошло уже два инцидента в автобусах, один из которых – пьяная провокация, а второй – попытка кинуться на шофера движущейся многотонной машины, забитой пассажирами.

