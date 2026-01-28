Автомобиль окружили стражи порядка: видео встревожило жителей Алматы

В соцсети распространилось видео, на котором солдаты Национальной гвардии и сотрудники полиции окружили гражданский автомобиль. Алматинцы узнали перекресток улицы Толе би и проспекта Достык и обеспокоились ситуацией. Редакция Zakon.kz обратилась за разъяснением в пресс-службу ДП города.

Как выяснилось, 28 января в 17:40 в Медеуском районе города произошло ДТП.

В полиции рассказали, что водитель Toyota ехал по проспекту Достык в северном направлении. В какой-то момент дорогу в неположенном месте решила перейти женщина. Наезда избежать не удалось.





"В результате наезда женщина получила различные травмы и обратилась за медицинской помощью. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции Медеуского района", – рассказали в ведомстве.

