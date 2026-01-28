Автомобиль окружили стражи порядка: видео встревожило жителей Алматы
Фото: ДП Алматы
В соцсети распространилось видео, на котором солдаты Национальной гвардии и сотрудники полиции окружили гражданский автомобиль. Алматинцы узнали перекресток улицы Толе би и проспекта Достык и обеспокоились ситуацией. Редакция Zakon.kz обратилась за разъяснением в пресс-службу ДП города.
Как выяснилось, 28 января в 17:40 в Медеуском районе города произошло ДТП.
В полиции рассказали, что водитель Toyota ехал по проспекту Достык в северном направлении. В какой-то момент дорогу в неположенном месте решила перейти женщина. Наезда избежать не удалось.
"В результате наезда женщина получила различные травмы и обратилась за медицинской помощью. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции Медеуского района", – рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в серьезной аварии в Астане.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript