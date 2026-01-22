#Казахстан в сравнении
Происшествия

Девятиклассник скончался в школе Каскелена

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 09:45 Фото: Zakon.kz
В средней школе №47 имени Каныша Сатпаева в Каскелене скончался ученик 9-го класса. В пресс-службе Управления образования Алматинской области Zakon.kz озвучили подробности трагедии.

По данным ведомства, во время перемены после первого урока учащемуся 9 "Г" класса внезапно стало плохо. Администрация школы незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

"О резком ухудшении состояния здоровья оперативно был уведомлен отец школьника, с которым он проживал. Мать ребенка живет отдельно. В момент происшествия рядом с учеником находилась его бабушка – учитель географии в той же школе", – сообщили в Управлении образования.

Несмотря на проведенные реанимационные и медицинские мероприятия, оказанные прибывшей бригадой скорой помощи, спасти ребенка не удалось – он скончался на месте.

26 февраля 2026 года школьнику исполнилось бы 16 лет.

"В настоящее время по данному факту уполномоченными органами проводятся проверочные и следственные мероприятия. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, по итогам которой будет предоставлена дополнительная информация", – добавили в пресс-службе Управления образования Алматинской области.

21 января 2026 года мы сообщали, что жителя Туркестанской области задержали по подозрению в насилии над двумя несовершеннолетними.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
