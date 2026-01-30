Серия мошенничеств с курьерами: схема раскрыта в одном из городов Казахстана

Сотрудниками криминальной полиции Уральска раскрыта серия мошенничеств, совершенных путем обмана и злоупотребления доверием граждан, сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня, 30 января 2026 года, поделились в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Западно-Казахстанской области:

"Установлено, что злоумышленники под предлогом доставки сотового телефона входили в доверие к курьерам, связываясь с ними через мобильные приложения такси. Подозреваемые просили курьеров забрать мобильный телефон с одного адреса и доставить его на другой, обещая оплатить услугу после прибытия, а также заверяя, что при передаче товара оплата будет произведена в двойном размере. Доверившись обещаниям, курьеры оплачивали стоимость телефона наличными средствами. Однако по прибытии на указанный адрес получатель не выходил на связь, а контактный номер телефона оказывался отключенным. Таким образом, злоумышленники завладевали денежными средствами курьеров".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что аналогичным способом было совершено несколько преступных эпизодов.

"По данному факту задержаны подозреваемые лица, причастные к совершению указанных преступлений". Пресс-служба ДП ЗКО

Отмечается, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, досудебное расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в Актобе вынесли приговор школьному учителю, которую обвинили в мошенничестве в отношении двух или более лиц.