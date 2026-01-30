Серия мошенничеств с курьерами: схема раскрыта в одном из городов Казахстана
Фото: YouTube/PolisiaKz
Сотрудниками криминальной полиции Уральска раскрыта серия мошенничеств, совершенных путем обмана и злоупотребления доверием граждан, сообщает Zakon.kz.
Подробностями сегодня, 30 января 2026 года, поделились в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Западно-Казахстанской области:
"Установлено, что злоумышленники под предлогом доставки сотового телефона входили в доверие к курьерам, связываясь с ними через мобильные приложения такси. Подозреваемые просили курьеров забрать мобильный телефон с одного адреса и доставить его на другой, обещая оплатить услугу после прибытия, а также заверяя, что при передаче товара оплата будет произведена в двойном размере. Доверившись обещаниям, курьеры оплачивали стоимость телефона наличными средствами. Однако по прибытии на указанный адрес получатель не выходил на связь, а контактный номер телефона оказывался отключенным. Таким образом, злоумышленники завладевали денежными средствами курьеров".
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что аналогичным способом было совершено несколько преступных эпизодов.
"По данному факту задержаны подозреваемые лица, причастные к совершению указанных преступлений".Пресс-служба ДП ЗКО
Отмечается, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, досудебное расследование продолжается.
Ранее мы писали, что в Актобе вынесли приговор школьному учителю, которую обвинили в мошенничестве в отношении двух или более лиц.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript