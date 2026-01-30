#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.17
600.89
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.17
600.89
6.63
Происшествия

Серия мошенничеств с курьерами: схема раскрыта в одном из городов Казахстана

задержание, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 18:00 Фото: YouTube/PolisiaKz
Сотрудниками криминальной полиции Уральска раскрыта серия мошенничеств, совершенных путем обмана и злоупотребления доверием граждан, сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня, 30 января 2026 года, поделились в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Западно-Казахстанской области:

"Установлено, что злоумышленники под предлогом доставки сотового телефона входили в доверие к курьерам, связываясь с ними через мобильные приложения такси. Подозреваемые просили курьеров забрать мобильный телефон с одного адреса и доставить его на другой, обещая оплатить услугу после прибытия, а также заверяя, что при передаче товара оплата будет произведена в двойном размере. Доверившись обещаниям, курьеры оплачивали стоимость телефона наличными средствами. Однако по прибытии на указанный адрес получатель не выходил на связь, а контактный номер телефона оказывался отключенным. Таким образом, злоумышленники завладевали денежными средствами курьеров".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что аналогичным способом было совершено несколько преступных эпизодов.

"По данному факту задержаны подозреваемые лица, причастные к совершению указанных преступлений".Пресс-служба ДП ЗКО

Отмечается, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, досудебное расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в Актобе вынесли приговор школьному учителю, которую обвинили в мошенничестве в отношении двух или более лиц.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Уральске задержан подозреваемый в интернет-мошенничестве
19:00, 28 июля 2025
В Уральске задержан подозреваемый в интернет-мошенничестве
Кража на миллион и поджог: двойное преступление раскрыто в Петропавловске
18:19, 09 декабря 2025
Кража на миллион и поджог: двойное преступление раскрыто в Петропавловске
В Уральске две девушки вымогали деньги у студенток и школьниц
00:16, 27 января 2025
В Уральске две девушки вымогали деньги у студенток и школьниц
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Назван лучший футболист Узбекистана по итогам 2025 года
18:17, Сегодня
Назван лучший футболист Узбекистана по итогам 2025 года
Узбекский чемпион Азии попался на допинге: подробности
17:51, Сегодня
Узбекский чемпион Азии попался на допинге: подробности
"Кубок Ивана Ярыгина": Казахстан опять проиграл России в финале
17:41, Сегодня
"Кубок Ивана Ярыгина": Казахстан опять проиграл России в финале
Карлос Алькарас установил невероятное личное достижение на ТБШ
17:38, Сегодня
Карлос Алькарас установил невероятное личное достижение на ТБШ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: