Происшествия

Кража на миллион и поджог: двойное преступление раскрыто в Петропавловске

задержанный, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 18:19 Фото: polisia.kz
В Петропавловске сотрудники криминальной полиции раскрыли двойное преступление, совершенное в условиях неочевидности, сообщает Zakon.kz.

Подробностями 9 декабря 2025 года поделились в Департаменте полиции (ДП) Северо-Казахстанской области:

"Полицейские проверяли обстоятельства пожара, произошедшего 4 декабря около 05:00 в торговом доме "Галактика". Первоначально рассматривалась версия короткого замыкания, однако внимание оперативников привлекло то, что сильнее всего пострадала ювелирная мастерская. В ходе проверки записей видеонаблюдения полицейские заметили подозрительного мужчину, который незадолго до возгорания находился рядом и что-то спрятал в пустой торговой палатке напротив здания. Внутри палатки был обнаружен сверток с ювелирными изделиями на сумму свыше 1 млн тенге, что подтвердило факт кражи".

Дополнительная проверка установила, что в помещении ТД был совершен умышленный поджог.

Также были установлены свидетели, которые в ранний час находились неподалеку. По версии полицейских, из-за их присутствия злоумышленник не решился забрать похищенное сразу после поджога.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 32-летний житель Петропавловска. Он помещен под стражу, продолжаются следственные действия".Пресс-служба ДП СКО

Полицейские отмечают эффективность видеонаблюдения в обеспечении принципа "Закон и Порядок" и рекомендуют предпринимателям устанавливать видеосистемы на своих объектах. С начала года с помощью камер в области раскрыто около 800 преступлений, в том числе 208 краж.

Ранее сообщалось, что в Алматы домушник попал на видео дважды – в квартире и в троллейбусе с украденным сейфом. Подробнее об этом – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
