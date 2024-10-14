Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Расследование по делу младенца в мусорном баке продолжается в Семее

Семей, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 02:20 Фото: пресс-служба ДП Абайской области
В городе Семей продолжается расследование по факту обнаружения тела новорожденного, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ДП Абайской области, 14 октября сотрудниками департамента создана специальная оперативно-следственная группа. Полицейские изучают записи камер видеонаблюдения, Устанавливаются очевидцы и свидетели данного происшествия.

"Уголовное дело находится под особым контролем".Пресс-служба ДП Абайской области

13 октября в Семее в горящем мусорном баке нашли новорожденную девочку, которая от полученных ожогов умерла через несколько часов.

Читайте также

пожар в гараже
Двое мужчин получили сильные ожоги во время тушения пожара в Степногорске
пожар
Крупный пожар тушат в Туркестанской области
Внедорожник с 70 кг осетра задержали в Атырауской области
Внедорожник с 70 килограммами осетра задержали в Атырауской области
Алия Абди
Абайская область Семей Пожар 2024 год Беременность Полиция Мусор Соболезнования
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Жена Петросяна в день рождения дочери показала фото своей беременности
руки, поддержка
Как общаться с людьми, у которых всегда все плохо, рассказала психолог
Тайные силы: почему Ванга боялась Тельцов, Скорпионов и Рыб
Тайные силы: почему Ванга боялась Тельцов, Скорпионов и Рыб
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери-стриптизерши
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: