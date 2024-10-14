Расследование по делу младенца в мусорном баке продолжается в Семее
Фото: пресс-служба ДП Абайской области
В городе Семей продолжается расследование по факту обнаружения тела новорожденного, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба ДП Абайской области, 14 октября сотрудниками департамента создана специальная оперативно-следственная группа. Полицейские изучают записи камер видеонаблюдения, Устанавливаются очевидцы и свидетели данного происшествия.
"Уголовное дело находится под особым контролем".Пресс-служба ДП Абайской области
13 октября в Семее в горящем мусорном баке нашли новорожденную девочку, которая от полученных ожогов умерла через несколько часов.
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