В Астане малышам пришли на помощь спасатели
Фото: пресс-служба МЧС РК
В одном из жилых домов по улице Султана Бейбарыса в районе Сарыарка города Астаны в момент, когда мать вышла в подъезд, малолетние дети изнутри захлопнули входную дверь и не смогли самостоятельно ее открыть, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились с окна восьмого этажа на седьмой этаж и благополучно передали детей четырех и двух лет их матери.
МЧС призывает родителей обеспечивать безопасность детей и не оставлять малолетних детей без присмотра.
Ранее малыша с химическим ожогом экстренно доставили вертолетом из Степногорска в Кокшетау.
