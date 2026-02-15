#Казахстан в сравнении
Происшествия

В Астане малышам пришли на помощь спасатели

спасатели помогли малышам в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 20:46 Фото: пресс-служба МЧС РК
В одном из жилых домов по улице Султана Бейбарыса в районе Сарыарка города Астаны в момент, когда мать вышла в подъезд, малолетние дети изнутри захлопнули входную дверь и не смогли самостоятельно ее открыть, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились с окна восьмого этажа на седьмой этаж и благополучно передали детей четырех и двух лет их матери.

МЧС призывает родителей обеспечивать безопасность детей и не оставлять малолетних детей без присмотра.

Ранее малыша с химическим ожогом экстренно доставили вертолетом из Степногорска в Кокшетау.

Елена Беляева
Елена Беляева
