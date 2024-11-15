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Законодательство РК

Спасатели Петропавловска помогли попавшему в беду трехлетнему малышу

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 18:51 Фото: пресс-служба МЧС РК
15 ноября в одном из жилых домов города Петропавловска трехлетний ребенок остался один в квартире и случайно закрыл дверь на щеколду, из-за чего родители не могли попасть внутрь, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС, спасатели прибыли на место, оценили обстановку и зашли в квартиру через окно.

"Благодаря оперативной помощи сотрудников МЧС инцидент был благополучно разрешен. Подобные случаи не редкость, и их можно предотвратить, если следовать простым правилам безопасности", – отметили в ведомстве.
помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 18:51

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее в Жезказгане спасатели освободили бабушку, запертую внуками на балконе.

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МЧС РК Петропавловск Северо-Казахстанская область 2024 год Спасатели
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