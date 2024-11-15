Спасатели Петропавловска помогли попавшему в беду трехлетнему малышу

Фото: пресс-служба МЧС РК

15 ноября в одном из жилых домов города Петропавловска трехлетний ребенок остался один в квартире и случайно закрыл дверь на щеколду, из-за чего родители не могли попасть внутрь, сообщает Zakon.kz.

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