Спасатели Петропавловска помогли попавшему в беду трехлетнему малышу
Фото: пресс-служба МЧС РК
15 ноября в одном из жилых домов города Петропавловска трехлетний ребенок остался один в квартире и случайно закрыл дверь на щеколду, из-за чего родители не могли попасть внутрь, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС, спасатели прибыли на место, оценили обстановку и зашли в квартиру через окно.
"Благодаря оперативной помощи сотрудников МЧС инцидент был благополучно разрешен. Подобные случаи не редкость, и их можно предотвратить, если следовать простым правилам безопасности", – отметили в ведомстве.
Фото: пресс-служба МЧС РК
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