Четырехлетний мальчик потерялся в Астане
В Астане более 400 полицейских в течение нескольких часов искали мальчика, пропавшего со двора по проспекту Аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.
По словам мамы, она предполагала, что ребенок вышел на игровую площадку, однако, выйдя во двор, она не смогла его найти.
"После безуспешных самостоятельных поисков родители обратились за помощью в полицию", – рассказали в ДП Астаны.
К поискам присоединились также волонтеры. Были обследованы прилегающие дворы и улицы.
В итоге ребенка благополучно нашли и передали родителям. Медицинская помощь малышу не потребовалась.
Ранее сообщалось, что в области Улытау спасли троих мужчин, которых искали в течение пяти часов.
