Происшествия

Четырехлетний мальчик потерялся в Астане

четырехлетний мальчик потерялся в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 20:16 Фото: Zakon.kz
В Астане более 400 полицейских в течение нескольких часов искали мальчика, пропавшего со двора по проспекту Аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

По словам мамы, она предполагала, что ребенок вышел на игровую площадку, однако, выйдя во двор, она не смогла его найти.

"После безуспешных самостоятельных поисков родители обратились за помощью в полицию", – рассказали в ДП Астаны.

К поискам присоединились также волонтеры. Были обследованы прилегающие дворы и улицы.

В итоге ребенка благополучно нашли и передали родителям. Медицинская помощь малышу не потребовалась.

Фото: пресс-служба ДП города Астаны

Ранее сообщалось, что в области Улытау спасли троих мужчин, которых искали в течение пяти часов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Пятилетний мальчик утонул в арыке в Туркестанской области
18:26, 17 марта 2024
Пятилетний мальчик утонул в арыке в Туркестанской области
5-летний мальчик исчез во время прогулки: в Астане развернули поиски
11:58, 16 ноября 2025
5-летний мальчик исчез во время прогулки: в Астане развернули поиски
Четырехлетнего малыша ищут в Шымкенте
06:52, 24 июня 2023
Четырехлетнего малыша ищут в Шымкенте
Последние
Популярные
Читайте также
Клуб легендарного хоккеиста из Казахстана прервал серию поражений в КХЛ
19:52, Сегодня
Клуб легендарного хоккеиста из Казахстана прервал серию поражений в КХЛ
Звезда казахстанской борьбы вышла в финал крупного турнира в России
19:15, Сегодня
Звезда казахстанской борьбы вышла в финал крупного турнира в России
Казахстанский хоккеист со своей командой одержал минимальную победу в ВХЛ
18:46, Сегодня
Казахстанский хоккеист со своей командой одержал минимальную победу в ВХЛ
Назначение Кайсанова на пост "рулевого" казахстанских "вольников" - правильно ли это
18:12, Сегодня
Назначение Кайсанова на пост "рулевого" казахстанских "вольников" - правильно ли это
