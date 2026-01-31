Четырехлетний мальчик потерялся в Астане

В Астане более 400 полицейских в течение нескольких часов искали мальчика, пропавшего со двора по проспекту Аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

По словам мамы, она предполагала, что ребенок вышел на игровую площадку, однако, выйдя во двор, она не смогла его найти.

"После безуспешных самостоятельных поисков родители обратились за помощью в полицию", – рассказали в ДП Астаны.

К поискам присоединились также волонтеры. Были обследованы прилегающие дворы и улицы.

В итоге ребенка благополучно нашли и передали родителям. Медицинская помощь малышу не потребовалась.

Фото: пресс-служба ДП города Астаны

