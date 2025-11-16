#АЭС в Казахстане
События

5-летний мальчик исчез во время прогулки: в Астане развернули поиски

, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 11:58
В районе Сарыарка пропал 5-летний ребенок. Мужчина гулял с сыном во дворе и, отвлекшись на короткий момент, обнаружил, что мальчик исчез, сообщает Zakon.kz.

Отец попытался найти ребенка сам, но, поняв, что поиски затягиваются, обратился в полицию.

Полицейские прибыли оперативно и начали прочесывать двор и близлежащие территории. К поискам подключили ювенальную полицию, участковых, патрульные наряды и оперативников. Сотрудники проверили подъезды рядом и изучили записи с уличных камер.

Правоохранители установили, что ребенок некоторое время ходил по двору, а затем зашел в один из подъездов. Мальчика нашли невредимым и вернули отцу.

В Актюбинской области родные ищут женщину, которая таинственно исчезла 12 лет назад. Тогда Жание Кульдировой было 47 лет. Женщина пошла в гости и пропала.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
