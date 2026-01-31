Туристка из Китая серьезно пострадала в горах Алматы
Фото: пресс-служба МЧС РК
27-летняя туристка из Китая получила травму в горах Алматы. Инцидент произошел в районе ледника Богдановича Медеуского района на высоте около 3500 м, сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным пресс-службы МЧС РК, женщина получила травму головы.
"У нее наблюдалось кровотечение, самостоятельно спуститься она не могла. Пострадавшая находилась в группе из трех туристов – граждан КНР. Для проведения спасательной операции были незамедлительно направлены сотрудники Универсального спасательного подразделения г. Алматы, Службы спасения и Центра медицины катастроф МЧС Казахстана", – рассказали в пресс-службе министерства.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Как уточняется, после установления точной геолокации спасатели добрались до туристов, оказали первую медицинскую помощь пострадавшей и приняли решение об эвакуации граждан.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Спасательная работа проходила в условиях высокогорья и осложнялась наступлением темного времени суток.
Фото: пресс-служба МЧС РК
С применением современной оперативно-спасательной техники и реанимобиля иностранные граждане были доставлены в медицинское учреждение города Алматы.
Ранее сообщалось, что грузовик иностранца съехал в кювет в ВКО.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript