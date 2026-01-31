#Казахстан в сравнении
Происшествия

Туристка из Китая серьезно пострадала в горах Алматы

туристка пострадала в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 00:35 Фото: пресс-служба МЧС РК
27-летняя туристка из Китая получила травму в горах Алматы. Инцидент произошел в районе ледника Богдановича Медеуского района на высоте около 3500 м, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным пресс-службы МЧС РК, женщина получила травму головы.

"У нее наблюдалось кровотечение, самостоятельно спуститься она не могла. Пострадавшая находилась в группе из трех туристов – граждан КНР. Для проведения спасательной операции были незамедлительно направлены сотрудники Универсального спасательного подразделения г. Алматы, Службы спасения и Центра медицины катастроф МЧС Казахстана", – рассказали в пресс-службе министерства.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Как уточняется, после установления точной геолокации спасатели добрались до туристов, оказали первую медицинскую помощь пострадавшей и приняли решение об эвакуации граждан.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Спасательная работа проходила в условиях высокогорья и осложнялась наступлением темного времени суток.

Фото: пресс-служба МЧС РК

С применением современной оперативно-спасательной техники и реанимобиля иностранные граждане были доставлены в медицинское учреждение города Алматы.

Ранее сообщалось, что грузовик иностранца съехал в кювет в ВКО.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
