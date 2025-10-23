Ночью в горах Алматы туристку экстренно спасли из снежной ловушки
Фото: Telegram/qr_tjm
В районе перевала "Молодёжный" в Медеуском районе Алматы две женщины поднялись в горы примерно на высоту 4000 метров. Одна из них получила травму ноги и не могла самостоятельно спуститься, к тому же связи с ними не было, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям рассказали, что несмотря на сложные погодные условия, спасатели пешком добрались до женщин и ночью начали транспортировать пострадавшую в сторону Малого Алматинского ущелья.
Фото: Telegram/qr_tjm
Уже ранним утром женщину доставили до Медеу, где ее передали медикам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.
Фото: Telegram/qr_tjm
Материал по теме
Двое мужчин провели ночь в степи Атырауской области, пытаясь доехать до соседнего села
Стоит отметить, что 17 октября 2025 года во время поздравления спасателей с профессиональным праздником президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что профессия спасателя должна стать одной из самых престижных в стране.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript