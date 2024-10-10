Под Алматы 20-летний водитель на пешеходном переходе насмерть сбил женщину
Фото: Zakon.kz
В пригороде Алматы утром 10 октября на трассе произошел смертельный наезд на 60-летнюю женщину, сообщает Zakon.kz.
Авария случилась на 19-м километре трассы Алматы – Бишкек, за развязкой БАКАДа. Двигавшийся в сторону области автомобиль Toyota Camry на пешеходном сбил женщину.
Фото: Zakon.kz
Пешеход получила травмы, не совместимые с жизнью, и умерла до приезда скорой. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 20-летнего водителя иномарки.
Фото: Zakon.kz
Все обстоятельства ДТП будет выяснять дознаватель.
Вечером 9 октября в Алматы на проспекте аль-Фараби произошло массовое ДТП: легковушка протаранила маршрутный автобус.
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