Под Алматы 20-летний водитель на пешеходном переходе насмерть сбил женщину

В пригороде Алматы утром 10 октября на трассе произошел смертельный наезд на 60-летнюю женщину, сообщает Zakon.kz.

Авария случилась на 19-м километре трассы Алматы – Бишкек, за развязкой БАКАДа. Двигавшийся в сторону области автомобиль Toyota Camry на пешеходном сбил женщину.

Фото: Zakon.kz

Пешеход получила травмы, не совместимые с жизнью, и умерла до приезда скорой. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 20-летнего водителя иномарки.

Фото: Zakon.kz

Все обстоятельства ДТП будет выяснять дознаватель.

Вечером 9 октября в Алматы на проспекте аль-Фараби произошло массовое ДТП: легковушка протаранила маршрутный автобус.