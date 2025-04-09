Неизвестный мужчина погиб на трассе под Алматы
Трагедия произошла на 36-м километре трассы. По предварительной информации с места происшествия, автомобиль Toyota Camry двигался в сторону города Бишкека.
Фото: Zakon.kz
И на повороте в село Турар, прямо на пешеходном переходе, Toyota сбила мужчину. После наезда пострадавший остался на машине. Toyota пересекла перекресток, врезалась в забор кафе, влетев на территорию. И тело пешехода упало на въезде в кафе.
Фото: Zakon.kz
А машина проехала дальше, врезавшись в навес с тандырной печью.
Фото: Zakon.kz
Водитель легковушки утверждал, что двигался с невысокой скоростью – не более 70 километров в час.
Фото: Zakon.kz
Стоит отметить, что на данном участке дороги фонари не работают.
Фото: Zakon.kz
Личность погибшего мужчины устанавливают – при нем документов не было обнаружено.
Фото: Zakon.kz
Во всех обстоятельствах этого ДТП разбирается дознаватель Алматинской области.
Еще одно страшное ДТП произошло в ночь на 9 апреля в Алматы. Мотоциклист сбил троих работников коммунальных служб, все погибли.