Неизвестный мужчина погиб на трассе под Алматы

В ночь на 9 апреля на трассе Алматы – Бишкек произошел смертельный наезд на пешехода, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла на 36-м километре трассы. По предварительной информации с места происшествия, автомобиль Toyota Camry двигался в сторону города Бишкека.

Фото: Zakon.kz

И на повороте в село Турар, прямо на пешеходном переходе, Toyota сбила мужчину. После наезда пострадавший остался на машине. Toyota пересекла перекресток, врезалась в забор кафе, влетев на территорию. И тело пешехода упало на въезде в кафе.

Фото: Zakon.kz

А машина проехала дальше, врезавшись в навес с тандырной печью.

Фото: Zakon.kz

Водитель легковушки утверждал, что двигался с невысокой скоростью – не более 70 километров в час.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что на данном участке дороги фонари не работают.

Фото: Zakon.kz

Личность погибшего мужчины устанавливают – при нем документов не было обнаружено.

Фото: Zakon.kz

Во всех обстоятельствах этого ДТП разбирается дознаватель Алматинской области.

Еще одно страшное ДТП произошло в ночь на 9 апреля в Алматы. Мотоциклист сбил троих работников коммунальных служб, все погибли.