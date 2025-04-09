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Происшествия

Неизвестный мужчина погиб на трассе под Алматы

Пешехода насмерть сбили на трассе под Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 15:16 Фото: Zakon.kz
В ночь на 9 апреля на трассе Алматы – Бишкек произошел смертельный наезд на пешехода, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла на 36-м километре трассы. По предварительной информации с места происшествия, автомобиль Toyota Camry двигался в сторону города Бишкека.

Пешехода сбили насмерть на трассе под Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 15:16

Фото: Zakon.kz

И на повороте в село Турар, прямо на пешеходном переходе, Toyota сбила мужчину. После наезда пострадавший остался на машине. Toyota пересекла перекресток, врезалась в забор кафе, влетев на территорию. И тело пешехода упало на въезде в кафе.

Пешехода сбили насмерть на трассе под Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 15:16

Фото: Zakon.kz

А машина проехала дальше, врезавшись в навес с тандырной печью.

Пешехода сбили насмерть на трассе под Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 15:16

Фото: Zakon.kz

Водитель легковушки утверждал, что двигался с невысокой скоростью – не более 70 километров в час.

Пешехода сбили насмерть на трассе под Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 15:16

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что на данном участке дороги фонари не работают.

Пешехода сбили насмерть на трассе под Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 15:16

Фото: Zakon.kz

Личность погибшего мужчины устанавливают – при нем документов не было обнаружено.

Пешехода сбили насмерть на трассе под Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 15:16

Фото: Zakon.kz

Во всех обстоятельствах этого ДТП разбирается дознаватель Алматинской области.

Еще одно страшное ДТП произошло в ночь на 9 апреля в Алматы. Мотоциклист сбил троих работников коммунальных служб, все погибли.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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