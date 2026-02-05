#Казахстан в сравнении
Происшествия

В Алматинской области найдены тела четырех членов одной семьи

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 15:26 Фото: Zakon.kz
В селе Сарыбастау Райымбекского района Алматинской области произошла страшная трагедия. По данным пресс-службы регионального Департамента по чрезвычайным происшествиям (ДЧС), в частном доме обнаружены тела четырех членов одной семьи, сообщает Zakon.kz.

Тела обнаружил родственник еще 2 февраля 2026 года. Как оказалось, семья не выходила на связь несколько дней.

Теперь устанавливаются обстоятельства происшествия.

"Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза".Пресс-служба ДЧС Алматинской области

По данным издания qonaevtv.kz, погибшими оказались мужчина 1955 г.р., мужчина 1974 г.р., женщина 1984 г.р. и ребенок полутора лет.

Также в заявлении сказано, что на место происшествия выезжали силы и средства ДЧС области, а также сотрудники департамента полиции и местных исполнительных органов.

4 февраля 2026 года на неосвещенной трассе Алматы – Астана произошел смертельный наезд на пешехода. При движении в сторону Алматы на 59-м км фура Man совершила наезд на мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
