Единственный шанс на спасение: алматинец сорвался с горы и застрял на отвесной скале

Вечером 8 февраля 2026 года в Медеуском районе Алматы развернулась настоящая спасательная операция. Обычная прогулка едва не обернулась трагедией для молодого человека, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) рассказали, что группа туристов, спускаясь с плато Мынжылкы, заметила в темноте световой сигнал SOS. Из-за расстояния криков слышно не было. Спасатели Службы спасения и отряда "Барыс" МЧС, а также волонтеры Федерации альпинизма выехали на помощь.

"Прибыв на место, специалисты установили звуковой контакт. Выяснилось, что на отвесной скале застрял человек. Мужчина 1996 г.р. решил покорить вертикальную скалу без подготовки и экипировки. Он шел по гребню в одиночку, но в какой-то момент соскользнул. При падении его рюкзак с теплыми вещами улетел в пропасть. Пострадавший остался на узком выступе в одном спортивном костюме, имея при себе лишь ручной фонарик. После пяти часов сложнейшего подъема в темноте спасатели добрались до пострадавшего", – говорится в сообщении.

Чтобы спасти "скалолаза", пришлось использовать профессиональную страховку и совершать сложный маневр с заходом сверху. В итоге парня напоили чаем, одели в теплую куртку и успешно спустили к подножию. Медицинская помощь ему не потребовалась.

"Напоминание для всех любителей гор: горы не прощают самонадеянности. Без снаряжения, навыков и связи такие прогулки – неоправданный риск для вас и тех, кто будет вас спасать. В экстренной ситуации заряд телефона и обычный фонарик могут стать вашим единственным шансом на спасение", – резюмировали в МЧС.

