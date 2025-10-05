Дрон помог спасти пастуха и его лошадь из камышей в СКО
Фото: скриншот видео
Обычная пастушья прогулка в СКО обернулась спасательной операцией – мужчину нашли с воздуха после того, как его лошадь застряла в камышах, сообщает Zakon.kz.
Недалеко от села Козашар пастух 1993 года рождения оказался в ловушке, когда его лошадь увязла в зарослях.
Спасатели обследовали местность с помощью беспилотника и заметили их примерно в двух километрах от берега. Мужчину и животное вывели в безопасное место, медицинская помощь не понадобилась.
Мужчина выразил благодарность спасателям.
Ранее сотрудники МЧС экстренно эвакуировали ребенка, нуждавшегося в медицинской помощи.
