Убийство 2012 года в Шымкенте: арестованы шестеро подозреваемых
Специальными прокурорами Управления досудебного расследования прокуратуры Туркестанской области завершено расследование по факту убийства, совершенного 13 лет назад в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.
Подробностями сегодня, 10 февраля 2026 года, поделились в прокуратуре области:
"12 октября 2012 года шестеро мужчин в Сайрамском районе избили потерпевшего, после чего доставили его на съемную квартиру в Шымкенте. В отношении шестерых подозреваемых судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей".
Отмечается, что уголовное дело направлено в суд.
