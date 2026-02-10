Убийство 2012 года в Шымкенте: арестованы шестеро подозреваемых

Специальными прокурорами Управления досудебного расследования прокуратуры Туркестанской области завершено расследование по факту убийства, совершенного 13 лет назад в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня, 10 февраля 2026 года, поделились в прокуратуре области: "12 октября 2012 года шестеро мужчин в Сайрамском районе избили потерпевшего, после чего доставили его на съемную квартиру в Шымкенте. В отношении шестерых подозреваемых судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей". Отмечается, что уголовное дело направлено в суд. Материал по теме В Шымкенте убили женщину, по подозреваемому пришлось стрелять 5 февраля 2026 года сообщалось, что министр внутренних дел Ержан Саденов жестко прошелся по полиции Шымкента после резонансных происшествий.

