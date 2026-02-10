#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
494.75
586.77
6.38
Происшествия

Убийство 2012 года в Шымкенте: арестованы шестеро подозреваемых

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 11:22 Фото: pexels
Специальными прокурорами Управления досудебного расследования прокуратуры Туркестанской области завершено расследование по факту убийства, совершенного 13 лет назад в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня, 10 февраля 2026 года, поделились в прокуратуре области:

"12 октября 2012 года шестеро мужчин в Сайрамском районе избили потерпевшего, после чего доставили его на съемную квартиру в Шымкенте. В отношении шестерых подозреваемых судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей".

Отмечается, что уголовное дело направлено в суд.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 11:22
В Шымкенте убили женщину, по подозреваемому пришлось стрелять

5 февраля 2026 года сообщалось, что министр внутренних дел Ержан Саденов жестко прошелся по полиции Шымкента после резонансных происшествий.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Генпрокуратура сделала заявление в связи с убийством девочки в Туркестанской области
19:52, 14 июля 2023
Генпрокуратура сделала заявление в связи с убийством девочки в Туркестанской области
В Шымкенте с 2021 года ищут подозреваемого в покушении на убийство
10:51, 13 июля 2023
В Шымкенте с 2021 года ищут подозреваемого в покушении на убийство
Жестокое убийство 21-летней студентки в Шымкенте: подозреваемый арестован
15:46, 15 января 2026
Жестокое убийство 21-летней студентки в Шымкенте: подозреваемый арестован
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джейк Пол поцеловал чемпионку Олимпиады после олимпийского рекорда и провала Казахстана
11:04, Сегодня
Джейк Пол поцеловал чемпионку Олимпиады после олимпийского рекорда и провала Казахстана
Новоиспечённый бразильский защитник "Кайрата" оценил свой переход в команду
10:51, Сегодня
Новоиспечённый бразильский защитник "Кайрата" оценил свой переход в команду
"Мы никогда не брали очень дорогих футболистов": хозяин "Кайрата" о Нани в "Актобе"
10:38, Сегодня
"Мы никогда не брали очень дорогих футболистов": хозяин "Кайрата" о Нани в "Актобе"
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею перед возобновлением матчей после паузы
10:22, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею перед возобновлением матчей после паузы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: