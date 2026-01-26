#Казахстан в сравнении
Происшествия

Чем закончился суд над агрессивным сталкером в Астане

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 18:53 Фото: pixabay
Согласно материалам дела, 30 декабря 2025 года мужчина в общественном месте оскорбил женщину, громко кричал и проявил агрессию. Потерпевшая обратилась в суд, где рассказала, что такое поведение носило систематический характер и сопровождалось угрозами, сообщает Zakon.kz.

Суд признал вину подсудимого доказанной и установил для него запрет на любые контакты с женщиной сроком на один год. Кроме того, отмечены признаки сталкинга, в связи с чем вынесено частное постановление в адрес столичного Департамента полиции для дачи правовой оценки.

"Сам обвиняемый вину не признал полностью, частично согласившись с показаниями потерпевшей, и заявил об отсутствии доказательств, планируя подать встречное заявление. Постановление суда пока не вступило в законную силу", – сообщает пресс-служба межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны.

Отмечается, что свидетель, подтвердившая конфликтные отношения между сторонами, при ссорах не присутствовала.

Ранее сообщалось, что в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось предварительное слушание дела об убийстве Ержана Бабакумарова.

