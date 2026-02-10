#Казахстан в сравнении
Происшествия

Зона отдыха оказалась отрезана от мира после мощных ливней на юге Казахстана – видео

Паводки, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, паводковая ситуация , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 23:02 Фото: akorda.kz
В Туркестанской области 10 февраля спасатели эвакуировали 29 человек, оказавшихся отрезанными из-за подъема уровня воды в реке Жанакорган, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, инцидент произошел в селе Абай, на территории одной из зон отдыха. В результате обильных осадков уровень воды в реке резко повысился, после чего была смыта грунтовая дорога, соединяющая объект с безопасным участком. Люди не смогли самостоятельно покинуть территорию.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения спасателей. В сложных погодных условиях и при сильном течении сотрудники МЧС организовали переправу через разрушенный участок дороги и поэтапно эвакуировали находившихся в зоне риска граждан.

Всего были спасены 29 человек, включая 8 детей. Все эвакуированные доставлены в город Туркестан. Медицинская помощь никому не потребовалась.

А ранее МВД Казахстана обратилось к водителям с важным предупреждением.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
