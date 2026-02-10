Зона отдыха оказалась отрезана от мира после мощных ливней на юге Казахстана – видео

В Туркестанской области 10 февраля спасатели эвакуировали 29 человек, оказавшихся отрезанными из-за подъема уровня воды в реке Жанакорган, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, инцидент произошел в селе Абай, на территории одной из зон отдыха. В результате обильных осадков уровень воды в реке резко повысился, после чего была смыта грунтовая дорога, соединяющая объект с безопасным участком. Люди не смогли самостоятельно покинуть территорию.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения спасателей. В сложных погодных условиях и при сильном течении сотрудники МЧС организовали переправу через разрушенный участок дороги и поэтапно эвакуировали находившихся в зоне риска граждан.

Всего были спасены 29 человек, включая 8 детей. Все эвакуированные доставлены в город Туркестан. Медицинская помощь никому не потребовалась.

