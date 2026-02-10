МВД Казахстана обратилось к водителям с важным предупреждением

Из-за неблагоприятных погодных условий МВД Казахстана 10 февраля обратилось ко всем водителям и пешеходам с настоятельной рекомендацией соблюдать повышенные меры предосторожности на дорогах, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, на сегодняшний день более 20 участков по республике закрыты в связи с погодными условиями. Это области Абай, Актобе, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская.

"Просим строго соблюдать ПДД, в том числе скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Увеличьте дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Включайте аварийные сигналы в соответствии с погодными условиями. Откажитесь от резких маневров и перестроений. Воздержитесь от несрочных поездок на дальние расстояния. Перенесите планируемые маршруты на более благоприятное время. При необходимости выезда тщательно спланируйте маршрут и проверьте техническое состояние транспортного средства", – заявила старший инспектор по особым поручениям КАП МВД РК Актоты Боранова.

Она отметила, что своевременно принятые меры предосторожности позволяют предотвратить дорожно-транспортные происшествия и сохранить жизнь и здоровье граждан.

Следить за оперативной информацией о дорожной обстановке можно через социальные сети, а также сообщения от "112".

Ранее синоптики рассказали о том, какая погода ждет казахстанцев 11 февраля. Подробнее можно узнать здесь.

