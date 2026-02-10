#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
491.88
585.83
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
491.88
585.83
6.36
События

МВД Казахстана обратилось к водителям с важным предупреждением

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 20:28 Фото: polisia.kz
Из-за неблагоприятных погодных условий МВД Казахстана 10 февраля обратилось ко всем водителям и пешеходам с настоятельной рекомендацией соблюдать повышенные меры предосторожности на дорогах, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, на сегодняшний день более 20 участков по республике закрыты в связи с погодными условиями. Это области Абай, Актобе, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская.

"Просим строго соблюдать ПДД, в том числе скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Увеличьте дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Включайте аварийные сигналы в соответствии с погодными условиями. Откажитесь от резких маневров и перестроений. Воздержитесь от несрочных поездок на дальние расстояния. Перенесите планируемые маршруты на более благоприятное время. При необходимости выезда тщательно спланируйте маршрут и проверьте техническое состояние транспортного средства", – заявила старший инспектор по особым поручениям КАП МВД РК Актоты Боранова.

Она отметила, что своевременно принятые меры предосторожности позволяют предотвратить дорожно-транспортные происшествия и сохранить жизнь и здоровье граждан.

Следить за оперативной информацией о дорожной обстановке можно через социальные сети, а также сообщения от "112".

Ранее синоптики рассказали о том, какая погода ждет казахстанцев 11 февраля. Подробнее можно узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
МВД Казахстана обратилось к водителям с важным заявлением
23:02, 12 декабря 2025
МВД Казахстана обратилось к водителям с важным заявлением
МВД Казахстана обратилось к водителям с важной информацией
00:03, 11 декабря 2025
МВД Казахстана обратилось к водителям с важной информацией
С важным предупреждением обратились в МВД к выпускникам
09:22, 20 мая 2024
С важным предупреждением обратились в МВД к выпускникам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сенсация прогремела на престижном турнире в Дохе с участием Елены Рыбакиной
20:17, Сегодня
Сенсация прогремела на престижном турнире в Дохе с участием Елены Рыбакиной
Двумя голами завершился матч "Астаны" против "Спартака"
19:49, Сегодня
Двумя голами завершился матч "Астаны" против "Спартака"
Казахстанские могулистки не смогли напрямую выйти в финал Олимпиады-2026
19:30, Сегодня
Казахстанские могулистки не смогли напрямую выйти в финал Олимпиады-2026
Казахстанские биатлонисты неудачно выступили на Олимпиаде-2026
19:14, Сегодня
Казахстанские биатлонисты неудачно выступили на Олимпиаде-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: