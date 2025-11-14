Мужчина случайно поджег себя на глазах соседей в Экибастузе

14 ноября в Павлодаре мужчина получил травмы после непроизвольного самоподжога, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, пострадавший в алкогольном опьянении вышел покурить во двор. В кармане расстегнутой куртки у него была емкость со спиртом, который пролился на одежду.

"Когда он с зажатой в зубах сигаретой наклонился за емкостью, куртка мгновенно вспыхнула. Горожанин успел снять с себя загоревшуюся одежду, соседи потушили огонь и вызвали скорую помощь", – говорится в сообщении.

Уточняется, что у пострадавшего диагностированы термические ожоги грудной клетки, плеча и бедра – порядка 20% тела, а также отравление неизвестным веществом.

"Неосторожное обращение с огнем и легковоспламеняющимися жидкостями – опасная комбинация, которая нередко заканчивается трагедией. Особенно высок риск в состоянии алкогольного опьянения, когда человек теряет бдительность и контроль над ситуацией", – отметили в ведомстве.

В департаменте напомнили, что огонь не прощает беспечности, и попросили строго соблюдать меры пожарной безопасности.

