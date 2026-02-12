#Казахстан в сравнении
Происшествия

После трагедии с ребенком акимат Шымкента сделал заявление

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 09:25 Фото: Zakon.kz
Накануне непогода в Шымкенте привела к трагедии – упавшая ветка дерева убила школьника. В связи с этим акимат города выступил с заявлением, которое 12 февраля 2026 года пресс-служба опубликовала в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Из заявления следует, что:

"В связи с трагическим происшествием в Шымкенте, где в результате непогоды на ребенка упало дерево, выражаем искренние соболезнования родным и близким. По поручению акима города создана комиссия, проводится проверка всех обстоятельств случившегося".

Власти заверили, что семье будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.

"Просим жителей соблюдать меры безопасности в период неблагоприятных погодных условий".Пресс-служба акимата Шымкента

11 февраля 2026 года в Шымкенте во дворе многоэтажных домов по ул. Елшибек часть дерева обрушилась на ученика четвертого класса. Ребенок скончался на месте.

Непогода надвигается на Алматы и Шымкент, а в Астане – сильные морозы

Отметим, что в Шымкенте на 9-12 февраля было объявлено штормовое предупреждение.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
