После трагедии с ребенком акимат Шымкента сделал заявление
Фото: Zakon.kz
Накануне непогода в Шымкенте привела к трагедии – упавшая ветка дерева убила школьника. В связи с этим акимат города выступил с заявлением, которое 12 февраля 2026 года пресс-служба опубликовала в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Из заявления следует, что:
"В связи с трагическим происшествием в Шымкенте, где в результате непогоды на ребенка упало дерево, выражаем искренние соболезнования родным и близким. По поручению акима города создана комиссия, проводится проверка всех обстоятельств случившегося".
Власти заверили, что семье будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.
"Просим жителей соблюдать меры безопасности в период неблагоприятных погодных условий".Пресс-служба акимата Шымкента
11 февраля 2026 года в Шымкенте во дворе многоэтажных домов по ул. Елшибек часть дерева обрушилась на ученика четвертого класса. Ребенок скончался на месте.
Отметим, что в Шымкенте на 9-12 февраля было объявлено штормовое предупреждение.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript