Около 20 кошек выбросили на мороз в закрытых мешках и коробках в Семее

Вдоль трассы близ Семея очевидцы обнаружили около 20 кошек, которых выбросили в завязанных мешках и закрытых коробках. Часть питомцев не выжила в мороз, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространяется видео жестокого обращения с животными. На кадрах видно, что вдоль Абайской трассы, в безлюдном месте, примерно в трех километрах от аэропорта в сторону поселка Караул обнаружены около 20 кошек и котят, вывезенных и выброшенных в закрытых коробках, а также завязанных в мешках.

"Часть животных находилась в закрытых коробках, другая – в плотных мешках. По предварительной информации, около семи кошек удалось спасти, остальные 12 погибли. Люди, обнаружившие коробки, смогли открыть их и выпустить выживших питомцев. На месте обнаружен халат с надписью "Кафе Анита". Подчеркиваем: принадлежность халата и возможная связь с кем-либо требуют проверки и официального расследования", – говорится в публикации.

Инцидент прокомментировали в полиции, отметив, что начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными. Личности причастных к преступлению устанавливаются, проводится расследование.

В Акмолинской области полиция возбудила уголовное дело в отношении четверых рабочих за жестокое обращение с барсуками.