Появились разные версии гибели мальчика в Семее

Руководитель фонда "НеМолчи.kz" Дина Смаилова сообщила, что мать погибшего, круглая сирота, уехала на заработки еще в июне, а вернулась только 10 сентября. Все это время ее сын воспитывался в многодетной семье. У няни – своих четверо детей.

"Муж няни говорил, что якобы он случайно ударил малыша, а тот упал на утюг, и так он умер. Муж няни – на данный момент подозреваемый. То есть малыш скончался уже не от какого-то приступа. А другие источники говорят, что в морге у малыша "голову вообще не узнать, а глаз выскочил". Кому верить, мы не знаем. Судмедэкспертиза, надеемся, всю правду нам покажет", – написала на странице фонда "Не молчи KZ" в Instagram Дина Смаилова.