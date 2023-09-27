Появились разные версии гибели мальчика в Семее
Фото: Zakon.kz
Тело четырехлетнего ребенка нашли в туалете на трассе близ Семея, сообщает Zakon.kz.
Женщина оставила своего сына у няни, а позже узнала, что ребенок умер. Тело малыша муж няни засунул в спортивную сумку и выбросил в придорожный туалет. По информации Первого канала "Евразия", полицейские его задержали и начали расследование по статье "Убийство".
Руководитель фонда "НеМолчи.kz" Дина Смаилова сообщила, что мать погибшего, круглая сирота, уехала на заработки еще в июне, а вернулась только 10 сентября. Все это время ее сын воспитывался в многодетной семье. У няни – своих четверо детей.
"Муж няни говорил, что якобы он случайно ударил малыша, а тот упал на утюг, и так он умер. Муж няни – на данный момент подозреваемый. То есть малыш скончался уже не от какого-то приступа. А другие источники говорят, что в морге у малыша "голову вообще не узнать, а глаз выскочил". Кому верить, мы не знаем. Судмедэкспертиза, надеемся, всю правду нам покажет", – написала на странице фонда "Не молчи KZ" в Instagram Дина Смаилова.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что жительница Семея оставила своего ребенка у няни, по возвращении не обнаружила малыша. Няня успокоила ее, заверив, что ребенок находится у ее знакомой. Но позднее выяснилась страшная правда. Оказалось, что ребенок умер. Няня утверждает, что у ребенка случился приступ, который и стал причиной смерти.
Обстоятельства смерти 4-летнего ребенка выясняет следствие.
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