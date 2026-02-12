Казахстанка заявила в полицию о краже на полмиллиона и удивилась, кто оказался вором
В Караганде девушка обокрала родственницу на полмиллиона тенге. Подробностями кражи сегодня, 12 февраля 2026 года, поделились в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.
Заявление в Ново-Майкудукский отдел полиции Караганды поступило от 47-летней местной жительницы. По словам женщины, из ее квартиры исчезли золотые изделия общей стоимостью 600 тыс. тенге.
"Стражи порядка смогли установить личность предполагаемого похитителя. К удивлению не только полицейских, но и самой пострадавшей, подозреваемой оказалась 19-летняя племянница потерпевшей".Пресс-служба ДП Карагандинской области
Отмечается, что подозреваемая призналась в содеянном. Выяснилось, что девушка успела сдать краденое золото в один из местных ломбардов.
"На основании предъявленных залоговых билетов полицейским удалось обнаружить и изъять все похищенные ювелирные изделия. В настоящее время изъятое золото приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств".Пресс-служба ДП Карагандинской области
По факту кражи чужого имущества возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Алматы мужчины обокрали двух девушек на улице.
