Происшествия

Как после апокалипсиса: ветер "перевернул" Конаев

Как после апокалипсиса: ветер &quot;перевернул&quot; Конаев, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 13:21 Фото: очевидцев
Жители Конаева массово делятся фото и видео c последствиями ураганного ветра, сообщает Zakon.kz.

По словам жителей, ураганный ветер держал их в страхе со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра.

"Вчера, 8 февраля, в Конаеве примерно в 20:00 начался сильный ветер и до сегодняшнего утра 9:00 не стихал. Было жутко страшно: сильный гул, грохот крыш, сигнализации авто. Впервые видим такое", – говорят местные жители.

Местные люди признаются, что после того, как стих ветер, они вышли на улицу и не поверили своим глазам.

"Будто после апокалипсиса, ветер "перевернул" весь Конаев. Пострадало очень много машин. В некоторых зданиях стекла повыбивало, крыши, деревья, даже фонари валяются. Настроение упало у всех. Все нужно восстанавливать срочно, потому что показывают осадки. Кошмар творится в городе. Говорят, может снова такой ураган быть. До сих пор света нет, отопления частично нет. Детей на онлайн перевели", – рассказали очевидцы.

По их словам, в городе активно работают коммунальные службы, а также жители помогают им.

В акимате Конаева прокомментировали ситуацию, отметив, что в ночь с 8 на 9 февраля скорость ветра в городе достигала 27 м/с. В связи с этим создан оперативный штаб, коммунальные службы с ночного времени переведены на усиленный режим работы.

"Зафиксированы аварийные ситуации на инженерных сетях, в результате сильного ветра были повреждены кровли жилых домов и легкие конструкции. В ночное время проводились работы по очистке территорий от поваленных деревьев и элементов легких конструкций, данные мероприятия продолжаются. В ряде микрорайонов произошло отключение электроэнергии, ведутся восстановительные работы. Обучающиеся 1-11-х классов полностью переведены на дистанционный формат обучения".Акимат Конаева

Аким города Асхат Бердиханов провел совещание со специалистами отдела ЖКХ и дал поручения по устранению последствий метели. При наличии пострадавших им будет оказана помощь в рамках действующего законодательства.

Власти просят горожан сохранять спокойствие и строго соблюдать меры безопасности. Обо всех аварийных ситуациях и происшествиях необходимо незамедлительно сообщать в единый контактный центр "109".

По данным "Казгидромета", метель может сохраняться до полудня.

9 февраля 2026 года в 04:30 в связи с ухудшением погодных условий ввели ограничение движения для всех видов автотранспорта в Алматинской области.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
