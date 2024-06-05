Шквальный ветер сорвал крышу колледжа в Костанайской области

Сильный ветер 5 июня сорвал крышу колледжа и общежития в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ДЧС Костанайской области, происшествие произошло в селе Мендыкара.

"Сегодня из-за сильных порывов ветра сорвало кровлю корпуса колледжа на всей площади 132 кв. м и частично с общежития на площади 50 кв. м", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе инцидента никто не пострадал.

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