Крупный пожар охватил два дома и хозпостройку в Шымкенте
Фото: пресс-служба МЧС РК
28 июля в Енбекшинском районе города Шымкента в частном жилом доме загорелась крыша, сообщает Zakon.kz.
В последующем огонь перекинулся на кровлю соседнего дома и хозяйственной постройки.
"Силами МЧС пожар ликвидирован на общей площади 223 кв. м. Пострадавших нет", – рассказали в министерстве.
Причина устанавливается.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что из-за сена чуть не сгорело село в Актюбинской области.
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