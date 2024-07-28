Крупный пожар охватил два дома и хозпостройку в Шымкенте

28 июля в Енбекшинском районе города Шымкента в частном жилом доме загорелась крыша, сообщает Zakon.kz.

В последующем огонь перекинулся на кровлю соседнего дома и хозяйственной постройки.

"Силами МЧС пожар ликвидирован на общей площади 223 кв. м. Пострадавших нет", – рассказали в министерстве.

Причина устанавливается.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что из-за сена чуть не сгорело село в Актюбинской области.