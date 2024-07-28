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Законодательство РК

Крупный пожар охватил два дома и хозпостройку в Шымкенте

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 18:59 Фото: пресс-служба МЧС РК
28 июля в Енбекшинском районе города Шымкента в частном жилом доме загорелась крыша, сообщает Zakon.kz.

В последующем огонь перекинулся на кровлю соседнего дома и хозяйственной постройки.

"Силами МЧС пожар ликвидирован на общей площади 223 кв. м. Пострадавших нет", – рассказали в министерстве.

Причина устанавливается.

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 18:59

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что из-за сена чуть не сгорело село в Актюбинской области.

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МЧС РК Туркестанская область Шымкент Пожар 2024 год
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