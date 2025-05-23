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Общество

Хирург получил срок спустя почти два года после обрезания с трагическими последствиями

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 10:19 Фото: pixabay
Межрайонный суд по уголовным делам Павлодара рассмотрел уголовное дело в отношении врача по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником, сообщает Zakon.kz.

По информации суда от 23 мая 2025 года, установлено, что 23 августа 2023 года врач-хирург в результате проведения операции по обрезанию маленькому ребенку по неосторожности причинил тяжкий вред его здоровью.

В суде прокурор просил назначить врачу наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Представитель пострадавшего просил назначить максимальное наказание. А сам подсудимый вину не признал и просил его оправдать.

"Суд принял во внимание, что отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено, тогда как смягчающими являются: наличие у А. на иждивении троих малолетних детей, привлечение к уголовной ответственности впервые, оказание медицинской помощи. В этой связи суд назначил А. один год ограничения свободы с установлением пробационного контроля, возложением обязанностей и привлечением к принудительному труду", – сообщили в суде.

Также осужденный лишен права заниматься оказанием медицинских услуг в должности хирурга сроком на год.

Приговор в законную силу не вступил.

Трагический инцидент произошел 23 августа 2023 года в Павлодарской областной детской поликлинике с 5-летним мальчиком. Операцию проводил хирург с 13-летним стажем. После инцидента ему вынесли строгий выговор и отстранили от операций на два месяца. Впоследствии он уволился по собственному желанию. А мальчика лечили в отделении урологии Центра материнства и детства в Астане.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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