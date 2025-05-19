Летчики МЧС эвакуировали из Аксая мать с тяжелобольным младенцем
Фото: МЧС РК
Летчики МЧС РК 19 мая эвакуировали из города Аксая мать с младенцем. Ребенок был в тяжелом состоянии, и ему срочно требовалась медицинская помощь, сообщает Zakon.kz.
В связи с тяжелым состоянием новорожденного была необходима его срочная госпитализация в областную детскую многопрофильную больницу Уральска.
"Учитывая важность каждой секунды, руководством ДЧС ЗКО совместно с Управлением здравоохранения области было принято решение о посадке вертолета прямо на территории медучреждения", – сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Новорожденного и его мать доставили в больницу вертолетом МЧС РК. Решение о привлечении воздушного судна было принято из-за сложных погодных условий и ограничения движения транспорта на дорогах ВКО.
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