Летчики МЧС эвакуировали из Аксая мать с тяжелобольным младенцем

Летчики МЧС РК 19 мая эвакуировали из города Аксая мать с младенцем. Ребенок был в тяжелом состоянии, и ему срочно требовалась медицинская помощь, сообщает Zakon.kz.

В связи с тяжелым состоянием новорожденного была необходима его срочная госпитализация в областную детскую многопрофильную больницу Уральска.

"Учитывая важность каждой секунды, руководством ДЧС ЗКО совместно с Управлением здравоохранения области было принято решение о посадке вертолета прямо на территории медучреждения", – сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Новорожденного и его мать доставили в больницу вертолетом МЧС РК. Решение о привлечении воздушного судна было принято из-за сложных погодных условий и ограничения движения транспорта на дорогах ВКО.