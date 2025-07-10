В Шымкенте наказали виновника смертельной аварии

В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента 10 июля рассмотрено дело в отношении жителя города, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, в апреле 2025 года подсудимый Д., не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем марки Toyota Camry и, двигаясь по улице Қасым-хана, допустил столкновение со встречной машиной под управлением потерпевшего Э.



В результате ДТП один из пассажиров, находившийся в автомобиле подсудимого, потерпевший К. скончался в больнице от полученных травм. Еще два человека – У. и С. получили телесные повреждения средней тяжести.

В ходе судебного процесса подсудимый полностью признал вину и выразил раскаяние. Потерпевшие выступили за назначение ему наказания в виде лишения свободы. Прокурор поддержал обвинение и также настаивал на назначении реального срока.

Суд признал Д. виновным по ч. 3 ст. 345 УК РК и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, включая чистосердечное раскаяние подсудимого. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Ювенальным судом Астаны рассмотрено административное дело в отношении 17-летнего парня, который налетел на мопеде на женщину.