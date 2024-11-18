Двое мужчин похитили астанчанина и заставили перевести им деньги

Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны 18 ноября вынес приговор в отношении двух граждан, обвиняемых в похищении человека и открытом хищении имущества с применением насилия, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, подсудимые С. и К., действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили ранее незнакомого потерпевшего. Один из них представился сотрудником полиции и обвинил его в преступлении. Затем потерпевшего силой посадили в автомобиль, применив перцовый баллончик и электрошокер, и открыто похитили его имущество. Подсудимые также получили доступ к банковскому приложению потерпевшего и перевели 149 тыс. тенге на счет знакомого К.



В ходе судебного разбирательства вина подсудимых была доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, а также материалами дела, включая данные банковских переводов.

Сторона обвинения запросила наказание в виде лишения свободы: для К. – девять лет, для С. – восемь лет. Подсудимые и их защита просили о переквалификации обвинения на менее тяжкую статью и об оправдании по эпизоду похищения человека.

Суд признал смягчающим обстоятельством добровольное возмещение имущественного вреда. В то же время отягчающим обстоятельством для К. стал рецидив преступлений.

Приговором суда:

С. назначено наказание в виде семи лет лишения свободы; К. – семи лет и шести месяцев лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом нападении. В Абайской области вынесли приговор мужчине, который похитил бывшую жену. Во время судебного разбирательства она простила экс-супруга, но это не спасло его от наказания.