Двое мужчин похитили астанчанина и заставили перевести им деньги
По данным следствия, подсудимые С. и К., действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили ранее незнакомого потерпевшего. Один из них представился сотрудником полиции и обвинил его в преступлении. Затем потерпевшего силой посадили в автомобиль, применив перцовый баллончик и электрошокер, и открыто похитили его имущество. Подсудимые также получили доступ к банковскому приложению потерпевшего и перевели 149 тыс. тенге на счет знакомого К.
В ходе судебного разбирательства вина подсудимых была доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, а также материалами дела, включая данные банковских переводов.
Сторона обвинения запросила наказание в виде лишения свободы: для К. – девять лет, для С. – восемь лет. Подсудимые и их защита просили о переквалификации обвинения на менее тяжкую статью и об оправдании по эпизоду похищения человека.
Суд признал смягчающим обстоятельством добровольное возмещение имущественного вреда. В то же время отягчающим обстоятельством для К. стал рецидив преступлений.
Приговором суда:
- С. назначено наказание в виде семи лет лишения свободы;
- К. – семи лет и шести месяцев лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось о другом нападении. В Абайской области вынесли приговор мужчине, который похитил бывшую жену. Во время судебного разбирательства она простила экс-супруга, но это не спасло его от наказания.