Зорро помог найти восьмилетнего мальчика, который заблудился в Астане

С заявлением о пропаже восьмилетнего ребенка обратились в полицию Астаны взволнованные родители вечером 25 октября. На место происшествия вызвали кинолога Нацгвардии МВД РК, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства рассказали, что за одни сутки столичные гвардейцы с помощью служебных собак нашли ребенка и задержали наркомана.

"Прибыв на место, откуда поступил вызов о пропавшем ребенке, старший специалист кинологической службы – рядовой Алишер Сулейменов – выяснил обстоятельства происшествия и решил задействовать служебную собаку по кличке Зорро для поиска. Псу дали личную вещь мальчика и он сразу взял след. В итоге ребенок нашелся на детской площадке соседнего двора и был благополучно передан родителям", – рассказали в пресс-службе Национальной гвардии РК.

Фото: пресс-служба Нацгвардии МВД РК

В этот же день войсковой наряд, патрулируя улицу Орал столичного района Есиль, заметил подозрительного мужчину, который что-то искал в траве.

Кинолог Абылайхан Оразбек и собака по кличке Хуч обнаружили среди травы сверток, обмотанный изолентой желтого цвета. После чего на место происшествия вызвали сотрудников полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: пресс-служба Нацгвардии МВД РК

В Нацгвардии отметили, что военнослужащих-кинологов со служебно-розыскными собаками ежедневно привлекают к патрульно-постовой службе по охране общественного порядка. Сейчас в рядах столичной бригады состоит более 30 собак.

В сентябре 2024 года стало известно, что Международная кинологическая федерация приняла решение по породе тазы.