Толпа жестоко избила парня из-за конфликта во время кокпара в Турестанской области

Массовая драка произошла в Сайрамском районе Туркестанской области. Несколько парней напали на молодого человека после игры в кокпар, сообщает Zakon.kz.

Родные пострадавшего рассказали изданию Otyrar, что конфликт между начался еще днем во время игры, а вечером его позвали на разговор к школе. Инцидент попал на видео. На кадрах видеонаблюдения видно, как десятки людей окружили одного человека и напали на него.

Пресс-служба ДП региона заявила, что всех участников конфликта установили. По делу задержаны двое местных жителей, суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.

Потерпевший находится в больнице, его состояние врачи оценивают как стабильное.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте конфликт на дороге перерос в настоящую битву.