Толпа жестоко избила парня из-за конфликта во время кокпара в Турестанской области
Массовая драка произошла в Сайрамском районе Туркестанской области. Несколько парней напали на молодого человека после игры в кокпар, сообщает Zakon.kz.
Родные пострадавшего рассказали изданию Otyrar, что конфликт между начался еще днем во время игры, а вечером его позвали на разговор к школе. Инцидент попал на видео. На кадрах видеонаблюдения видно, как десятки людей окружили одного человека и напали на него.
Пресс-служба ДП региона заявила, что всех участников конфликта установили. По делу задержаны двое местных жителей, суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.
Потерпевший находится в больнице, его состояние врачи оценивают как стабильное.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте конфликт на дороге перерос в настоящую битву.
