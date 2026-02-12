В Шымкенте конфликт на дороге перерос в настоящую битву
Дорожный конфликт в Шымкенте превратился в массовую драку прямо на проезжей части. Теперь, как рассказали в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП), по факту нарушения общественного порядка возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщает Zakon.kz.
Стражи порядка уточнили, что всех участников инцидента оперативно установили и задержали, а также показали кадры с места событий.
"Трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП Шымкента
Также отмечено, что проводится комплекс следственных действий.
"Действиям каждого будет дана принципиальная правовая оценка", – заявили в полиции.
В ДП также подчеркнули и выступили с важным напоминанием:
"Выяснение отношений на дороге с применением силы – это уголовное правонарушение".
