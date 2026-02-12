#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
490.58
584.77
6.34
Происшествия

В Шымкенте конфликт на дороге перерос в настоящую битву

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 11:28 Фото: pexels
Дорожный конфликт в Шымкенте превратился в массовую драку прямо на проезжей части. Теперь, как рассказали в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП), по факту нарушения общественного порядка возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка уточнили, что всех участников инцидента оперативно установили и задержали, а также показали кадры с места событий.

"Трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП Шымкента

Также отмечено, что проводится комплекс следственных действий.

"Действиям каждого будет дана принципиальная правовая оценка", – заявили в полиции.

В ДП также подчеркнули и выступили с важным напоминанием:

"Выяснение отношений на дороге с применением силы – это уголовное правонарушение".

Немного ранее мы рассказывали, что двое сталкеров из Шымкента прекратили жизнь девушек в кошмар. Злоумышленников задержали.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Организовали родственники": казахстанка заявила о похищении и изнасиловании
13:22, 16 января 2026
"Организовали родственники": казахстанка заявила о похищении и изнасиловании
19-летнего парня убили в ночном клубе Астаны
13:44, 09 сентября 2025
19-летнего парня убили в ночном клубе Астаны
Громкие выстрелы в Шымкенте: полиция объяснила, что происходит
11:48, 19 января 2026
Громкие выстрелы в Шымкенте: полиция объяснила, что происходит
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Улытау" провёл контрольный матч на сборах в Турции
11:02, Сегодня
"Улытау" провёл контрольный матч на сборах в Турции
Неприятную информацию для фанатов "Барыса" сообщила КХЛ в день игры со СКА
10:46, Сегодня
Неприятную информацию для фанатов "Барыса" сообщила КХЛ в день игры со СКА
Мировой теннис заинтриговал зрителей перед матчем Рыбакиной против сенсационной канадки
10:32, Сегодня
Мировой теннис заинтриговал зрителей перед матчем Рыбакиной против сенсационной канадки
"Позитивные сигналы": шотландский эксперт назвал лучшие стороны Ислама Чеснокова
10:15, Сегодня
"Позитивные сигналы": шотландский эксперт назвал лучшие стороны Ислама Чеснокова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: