В Шымкенте конфликт на дороге перерос в настоящую битву

Дорожный конфликт в Шымкенте превратился в массовую драку прямо на проезжей части. Теперь, как рассказали в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП), по факту нарушения общественного порядка возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка уточнили, что всех участников инцидента оперативно установили и задержали, а также показали кадры с места событий.

"Трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания". Пресс-служба ДП Шымкента

Также отмечено, что проводится комплекс следственных действий.

"Действиям каждого будет дана принципиальная правовая оценка", – заявили в полиции.

В ДП также подчеркнули и выступили с важным напоминанием:

"Выяснение отношений на дороге с применением силы – это уголовное правонарушение".

Немного ранее мы рассказывали, что двое сталкеров из Шымкента прекратили жизнь девушек в кошмар. Злоумышленников задержали.