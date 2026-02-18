Школьник на мопеде врезался в авто в Актобе, есть пострадавший

Несовершеннолетний мопедист стал участником дорожно-транспортного происшествия в Актобе. Есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.

В темное время суток в Актобе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись мопед и легковой автомобиль. Тревожным обстоятельством стало то, что в аварии фигурирует ребенок – ученик 8 класса.

"14-летний водитель мопеда, управляя двухколесным транспортным средством, следовал по улице Мустафы Шокая и допустил столкновение с автомобилем Honda. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир мопеда, 2010 года рождения, был госпитализирован в областную детскую больницу Актобе", – следует из комментария Департамента полиции Актюбинской области 18 февраля 2026 года.

Мопед не имел государственного регистрационного номера. Разумеется, малолетний водитель в силу своего возраста не имел водительского удостоверения.

Фото: ДП Актюбинской области

Как уточнили в полиции, транспортные средства водворены на коммунальную стоянку. По данному факту проводится проверка.

"Департамент полиции Актюбинской области призывает родителей усилить контроль за несовершеннолетними и не допускать такой возможности, чтобы лица, не имеющие соответствующего права, управляли транспортными средствами", – обратились стражи порядка к казахстанцам.

Известно, что мопед подлежит обязательной государственной регистрации, а управление мопедом разрешено с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории "A1".

