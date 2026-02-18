#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
489.99
580.25
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
489.99
580.25
6.38
Происшествия

Школьник на мопеде врезался в авто в Актобе, есть пострадавший

Мопед, мопеды, мопедист, мопедисты, байк, байки , фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 19:04 Фото: unsplash
Несовершеннолетний мопедист стал участником дорожно-транспортного происшествия в Актобе. Есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.

В темное время суток в Актобе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись мопед и легковой автомобиль. Тревожным обстоятельством стало то, что в аварии фигурирует ребенок – ученик 8 класса.

"14-летний водитель мопеда, управляя двухколесным транспортным средством, следовал по улице Мустафы Шокая и допустил столкновение с автомобилем Honda. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир мопеда, 2010 года рождения, был госпитализирован в областную детскую больницу Актобе", – следует из комментария Департамента полиции Актюбинской области 18 февраля 2026 года.

Мопед не имел государственного регистрационного номера. Разумеется, малолетний водитель в силу своего возраста не имел водительского удостоверения.

Фото: ДП Актюбинской области

Как уточнили в полиции, транспортные средства водворены на коммунальную стоянку. По данному факту проводится проверка.

"Департамент полиции Актюбинской области призывает родителей усилить контроль за несовершеннолетними и не допускать такой возможности, чтобы лица, не имеющие соответствующего права, управляли транспортными средствами", – обратились стражи порядка к казахстанцам.

Известно, что мопед подлежит обязательной государственной регистрации, а управление мопедом разрешено с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории "A1".

В Алматы сегодня, 18 февраля, произошла авария также с участием мопеда. Lexus на полном ходу протаранил мопед в Алматы – пострадал 75-летний пенсионер.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
В Алматы машина скорой помощи протаранила легковушку: есть пострадавшие
05:55, 16 сентября 2025
В Алматы машина скорой помощи протаранила легковушку: есть пострадавшие
В Алматы массово штрафуют водителей мопедов
14:11, 02 мая 2025
В Алматы массово штрафуют водителей мопедов
Легковушка протаранила деревья и врезалась во встречное авто в Алматы
22:27, 21 сентября 2025
Легковушка протаранила деревья и врезалась во встречное авто в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ислам Махачев оценил перспективы возвращения Шавката Рахмонова в октагон
19:02, Сегодня
Ислам Махачев оценил перспективы возвращения Шавката Рахмонова в октагон
Лидер сборной Казахстана рассказал об интересе "Спартака"
18:35, Сегодня
Лидер сборной Казахстана рассказал об интересе "Спартака"
Стало известно, почему Елена Рыбакина снялась с матча на турнире в ОАЭ
18:13, Сегодня
Стало известно, почему Елена Рыбакина снялась с матча на турнире в ОАЭ
Нападающий "Барыса" достиг знаковой отметки в КХЛ
17:50, Сегодня
Нападающий "Барыса" достиг знаковой отметки в КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: